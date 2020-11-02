Абонентский участок ГК «Чистый город» в Ворошиловском районе вновь принимает потребителей

Фото: ГК «Чистый город»

Сегодня, 2 ноября, возобновилось функционирование в прежнем режиме территориального участка по работе с потребителями ГК «Чистый город». Теперь жители Ворошиловского, Октябрьского и Ленинского районов могут посетить офис по проспекту Михаила Нагибина, 27 лично.

Для безопасности сотрудников и потребителей офисное помещение регулярно обрабатывается, сотрудники компании оснащены средствами индивидуальной защиты. Посетителям следует соблюдать установленные на время пандемии меры предосторожности, в частности, держать социальную дистанцию, носить медицинскую маску и перчатки.

- Параллельно с работой абонучастка ведется дистанционный формат взаимодействия с клиентами. Многие вопросы ростовчане могут решить через сайт или позвонив горячую линию, - подчёркивает коммерческий директор ГК «Чистый город» Светлана Таможникова.

Напомним, прием посетителей ведется с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30). Телефон горячей линии: 8 800 707 05 08.