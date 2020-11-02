Избивших следователей жителей Ростовской области взяли под стражу

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали двух мужчин, которые напали на следователей. Инцидент произошел в поселке Зимовники еще в субботу, 31 октября. По официальной версии, мужчины приставали к несовершеннолетней девушке. В итоге, за нее вступились следователи, проходившие мимо. Злоумышленники нанесли им множественные удары по голове и туловищу, после чего скрылись с места происшествия.

В результате пострадавших следователей госпитализировали в ближайшую больницу. Известно, что задержанными драчунами оказались 30-летний житель Зимовниковского района и 34-летний житель Орловского района.

В понедельник, 2 ноября, состоялся суд, на котором было принято решение взять молодых мужчин под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей». Если злоумышленников признают виновными, ближайшие несколько лет они могут провести за решеткой.