Житель Новочеркасска жестоко избил свою мать

Спасти женщину не удалось, она скончалась.

В Новочеркасске задержали мужчину, который жестоко избил свою мать. Как рассказали в региональном Следственном комитете, инцидент произошел в ночь на 28 октября. Тогда 30-летний мужчина в это время был дома у своей родительницы.

- В ходе возникшей ссоры, нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего с места преступления скрылся, - рассказали подробности в ведомстве.

На автомобиле скорой помощи 53-летнюю женщину увезли в больницу. Однако травмы, которые она получила, оказались несовместимыми с жизнью. Несчастная скончалась прямо в медучреждении.

В итоге по горячим следам сына задержали. Тот не стал отпираться и во всем сознался. В настоящее время мужчина находится пол стражей. Совсем скоро его ждет суд, который определит срок, который тот может провести за решеткой.