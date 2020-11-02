В Ростове-на-Дону пенсионерка молотком убила своего сожителя

О ЧП стало известно в правоохранительных органах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых может оказаться пенсионерка, которую заподозрили в убийстве своего сожителя. Инцидент произошел в минувшую субботу, 31 октября.

Как рассказали в Следственном комитете региона, между супругами вспыхнула ссора, в результате которой 60-летняя ростовчанка несколько раз ударила кухонным молотком по голове своего 69-летнего спутника жизни.

Известно, что супруг скончался на месте происшествия. Приехавшим на место медикам скорой оставалось констатировать лишь смерть пациента, так как он получил несовместимые с жизнью травмы.

А в отношении его дамы сердца возбудили уголовное дело по статье «Убийство». После того, как все обстоятельства этого дела будут установлены следователями-криминалистами, состоится суд. В итоге, женщина может отправиться в места не столь отдаленные на весьма длительный срок.