Чемпион Европы по бодибилдингу рассказал, как в пандемию не заразиться коронавирусом

Валерий Локтионов. Фото: личный архив героя публикации

Титулованный спортсмен, бодибилдер из Ростова-на-Дону Валерий Локтионов рассказал, как в эпоху коронавируса избежать заражения. В регионе, как и по всей стране, пандемия набирает обороты. В Ростовской области заболели уже более 30 тысяч человек. Каждый день выявляют новые случае заражения.

64-летний Валерий Локтионов посещает спортивный зал с самого детства. Он убежден: в здоровом теле здоровый дух. По его словам, регулярные тренировки укрепляют иммунитет, "разгоняют" организм, заставляют работать на полную мощность. Все это благотворно влияет на защитную функцию нашего тела, что снижает восприятие к бактериям и инфекциям.

- Это могут быть как простые тренировки, так и силовые в железом, - говорит Локтионов. - Главное давать организму нагрузки.

Вы можете бегать по утрам или заниматься легкой гимнастикой в домашних условиях. По словам чемпиона Европы по бодибилдингу, очень многое зависит и от эмоционального состояния человека.

- Все болезни идут от нервов. Также из-за стрессов снижается иммунитет, а от туда и риск заражения, в том числе и коронавирусом, - добавляет Локтионов.

Необходимо также правильное питание, особенно в осенний период, когда приходят первые холода. Организму для поддержания защитных функций и борьбы с вирусами требуются витамины. Пренебрежение свежими овощами, фруктами рано или поздно приведет к упадку сил.

Отметим, что Валерий Локтионов - человек удивительной судьбы. Всю жизнь он занимается культуризмом, тренируют начинающих спортсменов и снимается в кино. В прошлом году его поразила болезнь, всплыли старые травмы, полученные еще в юности. Проблемы с позвоночником доставляли жуткие боли спортсмену. Он перестал ходить и тренироваться. Однако это не сломило Локтионова. Он стал усиленно заниматься по особой технологии, сам подбирал упражнения. Его поклонники с разных уголков страны помогли, чем могли. Кто-то присылал деньги, другие лекарства, третьи приезжали, чтобы просто помочь мужчине спуститься по лестнице.

В результате, он стал чувствовать намного лучше и со временем восстановил здоровье. Сейчас, конечно, Валерий не бегает, как раньше, но с неторопливой ходьбой справляется на отлично.

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