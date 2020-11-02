Две иномарки сбили пешехода в Ростове

В Ростове две иномарки одновременно сбили пешехода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице пешеход оказался под колесами двух автомобилей одновременно.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 ноября, на улице Таганрогской. Водитель иномарки Volvo ехал со стороны улицы Оганова по крайней левой полосе и сбил мужчину.

- Пешеход двигался по разделительной полосе по центру дороги. От удара он упал на проезжую часть на встречной полосе, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В этот момент мужчину переехал водитель на автомобиле Ford Focus. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, на вид ему было около 50 лет.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Водителей просят быть внимательными и осторожными.

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