В Ростовской области больше двух недель не могут найти пропавшего мужчину

В Ростовской области разыскивают мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донском регионе уже третью неделю разыскивают пропавшего мужчину.

54-летний Артур Тауфикович Маликов вышел из дома в городе Таганроге 15 октября и скрылся в неизвестном направлении. На связь с родней выходить он тоже перестал. До настоящего времени местонахождение мужчины остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост пропавшего около 170 сантиметров, он полного телосложения и имеет черные волосы, карие глаза и усы. На момент исчезновения был одет в темно-синие спортивные штаны и черную куртку.

- Помогите найти человека. Может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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Пропавший нуждается в медицинской помощи.

АЛЛО!

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