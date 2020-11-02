В Ростовской области больше двух недель не могут найти пропавшего мужчину

В Ростовской области разыскивают мужчину
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В донском регионе уже третью неделю разыскивают пропавшего мужчину.
54-летний Артур Тауфикович Маликов вышел из дома в городе Таганроге 15 октября и скрылся в неизвестном направлении. На связь с родней выходить он тоже перестал. До настоящего времени местонахождение мужчины остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".
По словам родных, рост пропавшего около 170 сантиметров, он полного телосложения и имеет черные волосы, карие глаза и усы. На момент исчезновения был одет в темно-синие спортивные штаны и черную куртку.
- Помогите найти человека. Может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".
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