Супруга Анастасии Костенко в очередной раз раскритиковали в соцсети

Дмитрия Тарасова раскритиковали подписчики. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм

Муж ростовской модели Анастасии Костенко снова подвергся критике со стороны подписчиков.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм он опубликовал новое фото, на котором был запечатлен он в компании своих близких на фоне дачного домика. Под фотографией он расписал, как сильно любит природу и что может наслаждаться ей бесконечно. Дмитрий отметил, что ее красоту просто не передать словами. Затем футболист копнул глубже и заявил, что в половине регионов страны лес был восстановлен на большей площади, чем вырублен. По его словам, теперь все в порядке.

Подписчики спортсмена не разделили его мнения и на него вновь обрушился шквал гневных комментариев.

«Это откуда такие данные про вырубку леса? Вся Сибирь и Дальний восток уже лысые», «Восстановили леса? Конечно, волонтеры занимаются этим на пожертвования. Причем здесь государство?» - высказали свое мнение пользователи.

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