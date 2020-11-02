Должника приговорили к 100 часам исправительных работ

В Ростове должника приговорили к 100 часам обязательных работ. Фото: пресс-служба ФССП

В Ростове должника приговорили к 100 часам исполнительных работ.

Мужчину уведомил об этом судебный пристав-исполнитель. Должнику было выдано на руки направление в управляющую компанию для отбывания обязательных работ. Но туда ростовчанин так и не явился и к исполнению не приступил, кроме того, попытался скрыться от службы судебных приставов.

- В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем составлен протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания" и направлен для рассмотрения в мировой суд Советского района г. Ростова-на-Дону, - сообщили в пресс-службе ФССП.

Протокол рассмотрел суд и постановил заключить должника под арест на шесть суток, он был взят под стражу прямо в зале суда. Его доставили в специализированный приемник для тех, кого приговорили к административному аресту для отбывания наказания.

Как только истек срок его ареста, мужчина все-таки отправился отрабатывать свои 100 часов в управляющую компанию по месту регистрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону к 23 годам приговорили мужчину, который заживо сжег в доме троих детей.

Яков Жильцов будет отбывать наказание в тюрьме.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!