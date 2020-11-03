На Дону массово проверяют соблюдение масочного режима на рынках и ярмарках

Рейды по соблюдению масочного режима идут в Ростовской области. Фото: правительство РО

В донском регионе идут проверки соблюдения масочного режима в общественных местах.

Так, с 26 июля на территориях продовольственных рынков и ярмарок контрольные мероприятия проводят специалисты управления ветеринарии Ростовской области.

- За все время ветеринары провели 3445 контрольных мероприятий, из них в Ростове-на-Дону – 206. По выявленным нарушениям соблюдения санитарно-эпидемиологических норм по противодействию COVID-19 составлено 860 административных протоколов, 375 из которых приходятся на донскую столицу. Материалы переданы в суд, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Целью всех проверок является не наказание нарушителей, а наоборот, мотивация их носить маски, заботясь о собственном здоровье и здоровье окружающих. Только за минувшую неделю было 38 нарушителей, в отношении них уже составлены административные протоколы.

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