Водитель заживо сгорел в своей машине в Ростовской области

Сгоревшее авто нашли на обочине сельской дороги Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в Неклиновском районе, мужчина умер мучительной смертью. Накануне утром, 2 ноября, местный житель обнаружил на обочине дороги сгоревший «ГАЗ», а внутри — обгоревшее тело мужчины.

Судя по характеру повреждений, пожар начался в салоне. Можно предположить, что произошло короткое замыкание, и водитель не успел выбраться.

По данному факту проводится проверка. Личность погибшего устанавливается. Об этом сообщили в Главному Управлении МЧС России по региону.

Ранее «Комсомольская правда- Ростов» сообщала о том, что в городе Шахты загорелся цех по переработке пера. Площадь пожара составила почти 800 квадратных метров. С огнем боролись несколько часов. К счастью, обошлось без жертв.