Коронавирус-2020: то, что неизвестно, всегда рождает мифы

Обсудим мифы и правду о коронавирусе в эфире радио «Комсомольская правда» в 17:03. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уходим на выходной день среди рабочей недели. А это значит — будем планировать прогулки с семьей и поездки в торговые центры за покупками. Этот год учит осторожности и возвращает нас к простым правилам гигиены и санитарной безопасности. Но не всех.

Сегодня, 3 ноября, в эфире радио "Комсомольской правды" поговорим о мифах и правде вокруг коронавируса. Ответим на самые популярные вопросы. Информации много, а из-за того, что мы зачастую не знаем кому верить, возникают и проблемы с оценкой ситуации.

Как заболевание COVID-19 может сказаться на психическом здоровье и почему важно в любой ситуации закаливать организм? Слушаем экспертов сегодня в 17:03 в эфире радио "Комсомольская правда" и делаем выводы.

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