Ковидные госпитали заполнены на 72 процента в Ростове-на-Дону

Загруженность провизорных отделений составила 85 процентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Загруженность ковидных госпиталей в Ростове-на-Дону достигла 72 процента. Об этом сообщили в администрации города.

В настоящее время развернуто 1200 коек для пациентов с коронавирусом, 600 — для больных с пневмонией. Провизорные отделения заполнены на 85 процентов.

Кроме того, в БСМП начали принимать больных с пневмонией. Сделано это для того, чтобы сократить сроки КТ-исследований.

Напомним, в начале октября власти сообщали, что в Ростовской области подготовлено 2 664 койки. Развернуто из них — 1 784, заполненность которых составила 90 процентов. Если взять за основу 2 664 койки, загруженность составляет около 60 процентов.