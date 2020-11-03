В Таганрогском заливе корабль с экипажем сел на мель

На борту находится несколько человек. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Сегодня в устье реки Дон корабль с экипажем на борту сел на мель. Как сообщили в региональном МЧС, это произошло утром, 3 ноября, в Таганрогском заливе.

По официальным данным, сухогруз Sema отчалил из Ростова-на-Дону. По пути в Турцию ему предстояло пересечь Павло-Очаковскую косу. На борту было несколько тонн груза - проса (это травянистые растения, распространенные в сельском хозяйстве, - прим. автр).

Примерно в 9:20 в спасательное ведомство поступило сообщение от экипажа сухогруза. Они сказали, что судно село на мель. На борту находятся восемь человек. На помощь к ним сразу отправили буксиры. Уже сейчас они пытаются оттянуть корабль на глубину.

В региональном МЧС добавили, что никто из экипажа не пострадал. Корабль мог сесть на мель по нескольким причинам. Есть вероятность ошибки навигационной системы, которая привела судно в опасную зону, либо экстремальное снижение уровня воды.

Между тем, жители области сообщали об обмелении реки Маныч. Там появились места, где вода высохла полностью. Ученые прокомментировали, почему это могло произойти и, как это отразится на экологии.

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