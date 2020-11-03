От коронавируса в Ростовской области скончались 14 человек

К сожалению, спасти удается не всех. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области число погибших от коронавируса растет с каждым днем. Как рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о распространении новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки стало известно о 14 погибших.

Известно, что семь из них женщины, возраст которых составляет от 67 до 95 лет. Погибших от коронавируса мужчин — тоже количество. Самому молодому из них было 54 года, самому возрастному — 84.

- Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 869 человек, - добавили специалисты.

Кроме того, 164 человека в настоящее время находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, их состояние докторами оценивается как тяжелое.

Всего же в ковидных госпиталях донской столицы находятся более двух тысяч зараженных пациентов.