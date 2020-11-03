Большинство зараженных коронавируса на Дону - это люди среднего возраста

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 3 ноября 2020 года. Фото: архив "КП"

Сегодня, 3 ноября, в донском правительстве сообщили последние новости о коронавирусе в регионе. Так, за последние сутки выявили еще 310 случаев заражения, а за все время пандемии инфекцию подхватили свыше 31 тысячи жителей области.

Новых зараженных зафиксировали в 32 районах и городах области. В Ростове-на-Дону, как обычно, большинство заболевших - 121 случая. За ним идет Волгодонск - 46, потом Новошахтинск и Батайск - 22 и 11 зараженных соответственно.

Есть инфицированные в Аксайском, Дубовском, Сальском и Азовском районах. В Зверево - шесть новых инфицированных, в Шахтах - пять. По несколько случаев также зарегистрировано в Миллеровском и Морозовском районах, а также в Гуково, Таганроге и других.

Почти половина среди новых заболевших - это люди среднего возраста от 46 до 65 лет. Чуть более 25 процентов - молодежь, почти 30 процентов - пенсионеры. Детей среди зараженных - 6,4 процента.

Общая ситуация вокруг коронавируса в регионе остается напряженной. За время пандемии от инфекции скончались уже 869 человек.

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