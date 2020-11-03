Спрос на региональные гостиницы в октябре выше, чем во время Чемпионата мира по футболу

Фото: ВТБ

За три недели октября россияне потратили на бронирование региональных гостиниц 350 млн рублей без учета Москвы. И это на 40% превышает значения трех недель, во время которых российские регионы принимали матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Известно, что половина из этих расходов пришлась на Сочи, где нагрузка на отели увеличилась в 1,5 раза к позапрошлому лету. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ.

- Нетрадиционно высокая для конца сезона загрузка гостиниц в Сочи связана не только с реализацией отложенного спроса на южный отдых для россиян, которые рассчитывали этой осенью на заграничные поездки, но и со стартом программы Ростуризма по начислению кешбэка за бронирование туров и гостиниц внутри страны, - рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. - Свою роль сыграло возвращение режима удаленной работы для части офисных сотрудников, позволяющего работать из любой точки страны. Эти же факторы привели к росту оборота гостиниц в Калининграде, который как самая западная точка России отчасти заменяет согражданам поездки в Европу во время пандемии.

Так, оборот гостиничного сектора Сочи за три недели октября превысил 181 млн рублей, что на 66% больше, чем за три недели матчей футбольного чемпионата мира. Более 100 млн рублей потратили туристы на бронирование отелей Санкт-Петербурга, где также зафиксирован рост спроса, пусть и всего на 7%. При этом Северная столица приняла больше игр чемпионата по сравнению с остальными нестоличными регионами – там проходил один из полуфиналов и матч за 3-е место.

Известно, что средняя стоимость тура по сравнению с предыдущей неделей выросла на 83% и составила порядка 7 тыс. рублей. На 56% вырос за неделю оборот туристических агентств в Нижегородской области, на 26% - на Алтае и на 16% - на Байкале.

ПАО ВТБ. Лицензия Банка РФ 1000.