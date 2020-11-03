Добро пожаловать в СССР: Дибровы отметили День рождения бабушки

Дмитрий Дибров искренне поздравил юбиляршу. Фото: "Инстаграм" Полины Дибровой

Полина Диброва, жена известного шоу-мена и телеведущего Дмитрия Диброва, рассказала на своей странице в «Инстаграм» о том, как трогательно всей семьей они отметили семейный праздник, - юбилей ее бабушки.

- Сегодня нашей бабуле 80 лет! Это большой праздник для каждого члена семьи! Самое главное, - здоровья тебе, бабуля! Очень тебя любим! - написала Полина.

Свой пост она сопроводила фото и видео-отчетом. Надо отметить, что Дмитрий и Полина с душой подошли к организации вечера для юбилярши.

Во-первых, сам банкетный зал был стилизован под времена молодости именинницы. Все в холле напоминало об СССР: и скатерти на столах, и бюст Ленина в углу. Кухня и посуда тоже были соответствующими, - хрусталь, столь модный в те годы. А стол украшали гвоздики.

Правнуки, сыновья Полины и Димитрия, прочитали прабабушке и гостям вечера милые стихотворения. Кстати, на детворе были пионерские галстуки.

- Потрясающий праздник! Для бабули советская эпоха - это почти вся ее жизнь- замечательная идея! Полиночка, Вы действительно очень похожи на свою бабулю! Долгих лет жизни имениннице! - написала одна из подписчиц Дибровой.

- Здорово! Все так стильно! Бабушке - здоровья и долгих лет жизни!, - прокомментировала другая.

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