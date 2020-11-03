Ростовчанке Виктории Лопыревой предложили писать книги

Ростовчанка Виктория Лопырева разбирается не только в красоте, но и в психологии. Фото: "Инстаграм" Виктории Лопыревой

Красавица-блондинка, обладательница титула «Мисс Россия — 2003» в своем аккаунте в «Инстаграм» опубликовала пост, в котором порассуждала об эмоциональном интеллекте и обидах.

- Обидеться - это возвратный глагол, который состоит из корня обидеть и суффикса -ся. Ся – расшифровывается, как «себя». И в принципе понятие «возвратный» по своей формулировке уже означает, что действие направлено на себя. То есть, когда мы обижаемся, то на самом деле не кто-то нас обижает, а мы сами выбираем чувствовать себя оскорбленными, униженными и т.д. И это именно наш выбор, а не что-то внезапно напавшее на нас и неконтролируемое нами, - пишет Виктория.

Далее она рассуждает об умении отслеживать негативные эмоции.

- Популярная сегодня тема эмоционального интеллекта - это также про умение отследить в себе появление обиды, поговорить с собой, что именно спровоцировало то самое неприятное чувство, которое может стать причиной появления негативных мыслей и ощущений? Где тот самый крючок, который торчит из моего подсознания и цепляет чьи-то слова? Как с этим справиться? Прежде всего, знать, что обиду создает не кто иной, а я сам. Дальше найти этот крючок – что именно меня зацепило? Как я при этом себя почувствовал? А что на самом деле мог иметь ввиду этот человек? Действительно ли он намеревался добиться именно того, чтобы я так почувствовал себя? И хорошо бы проработать этот крючок, есть много техник и упражнений, - рассказывает Виктория.

Также она считает, что намеренно чаще всего нас никто не планирует обидеть, каждый человек поступает в меру своего воспитания, иногда отстаивая свои личные границы или исходя из своего запаса слов и фраз.

- Например, муж может похвалить суп, сваренный женой, словами «Нормальный суп», и в его мире такими словами папа практически обожествлял блюдо, приготовленное мамой, а вот жена может на это обидеться, потому что ее папа говорил маме: «Божественно! Это самый вкусный суп из тех, которые ты готовила. Ты просто чудо!». В таких случаях важно разговаривать и договариваться о совместной шкале, которая будет уместной для вашей семьи или пары, - продолжает рассуждать красавица.

А еще она напомнила всем девушкам, что серьезные обиды на мужчин чреваты заболеваниями.

- Поэтому помните, что Вы у себя - самая любимая и красивая, никто и ничто не стоит того, чтобы понижать свои вибрации деструктивными эмоциями, - завершила свой пост модель.

Подписчицы Виктории Лопыревой живо отреагировали не ее высказывания. А один из фолловеров высказал мнение, что Виктории пора бы уже писать книги.