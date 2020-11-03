Звезда Плейбой на карантине попробовала деревенскую жизнь

Мария Лиман вновь предстала перед подписчиками полуобнаженной. Фото: аккаунт Лиман в "Инстаграм"

Звезда журнала «Плейбой» Мария Лиман не перестает радовать своих поклонников красивыми и эротичными снимками.

Девушка в очередной раз опубликовала свою фотографию, на которой она запечатлена в одном нижнем белье в деревенском саду. На заднем фоне на веревке сушится белье.

- Доброе утро, мои зайчики. Так как ковид на одежде живет пять часов, я думаю, что более практично ходить без одежды. Инстаграм блокирует мои самые интересные фото,- написала девушка.

Пост собрал множество комментариев и лайков. Некоторые подписчики пошутили, что Лиман в таком виде зачастую были и до карантина.

Ранее "Комсомольская правда" сообщал о том, что модель журнала для взрослых, дончанка Мария Лиман, на днях опубликовала откровенный пост в своем Instagram . Девушка призналась, что прохожие принимают ее за неадекватную. Лиман объяснила это тем, что она всегда выходит в люди в маске. Не снимает ее в ресторанах и на улице. Более того, от официантов требует того же.