Тренер - вторая Мама: Олимпийская чемпионка Влада Чигирева рассказала правду о спорте

Спортсменка многим обязана своей маме. Фото: "Инстаграм" Влады Чигиревой

«Русская русалка», призерка олимпийских игр, спортсменка Влада Чигирева в своем «Инстаграм» написала об отношениях с тренером. Девушка считает, что тренер — это вторая мама.

- Как часто мы слышали в своей жизни эту фразу, но не так много спортсменов могут сказать, что тренер и есть его мама, - пишет спортсменка.

А дальше девушка говорит о том, что ее первый тренер, — ее мать Ирина Чигирева, тренировала ее до 13 лет.

- Свои шаги в спорте я делала именно с неи , и с ее коллегами. И я вам могу сказать, что мама-тренер это не так уж и просто. Ведь мы привыкли видеть наших мам нежными, всепонимающими и любящими, а в этой ситуации мама со своего ребенка требует в несколько раз больше, как говорится, «беи своих, чтобы чужие боялись», - призналась олимпийская чемпионка.

Кстати, на тренировке девушка называла свою маму Ирина Николаевна.

- У нас даже был забавный момент, когда мы готовились к очередным соревнованиям, оставалось буквально несколько днеи до отъезда, нервы на пределе, у меня что-то не получалось, мама, как обычно, кричала на меня и тут проплывающая мимо «купальщица» сказала: «Женщина, вот если бы на вашего ребенка так кричали, вам бы было приятно?» -, в этот момент повернулась я и сказала, что это моя мама. Женщина уплывала молча, - поделилась девушка.

Пост собрал множество лайков и комментариев. Кстати, написала и мама спортсменки.

- Моя девочка, я видела твою природную одаренность и упорство... характер и настырность быть сильнее самой себя... Пришлось нести за это ответственность и делать невозможное возможным на пути к мечте. Спасибо всем,кто был рядом и кто поверил... Низкий поклон всем наставникам,- отметила она.