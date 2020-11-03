Отмена соцвыплат для жителей Ростовской области с долгами по ЖКХ

В донском регионе предложили новые ограничения из-за коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области социальные выплаты перестанут получать жители, которые не оплатили жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бондарев во время заседания оперштаба по коронавирусу.

По словам Сергея Бондарева, до сих пор жителям платили соцвыплаты, несмотря на задолженности. Решение было связано с тем, что жесткие ограничения отразились на материальном положении многих семей. Однако с 1 ноября выплаты не будут предоставлять россиянам с долгами по ЖКХ. Сергей Бондарев предложил внести соответствующее изменение и в постановление № 272 регионального правительства.

Напомним, в Ростовской области предложили новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Так, площадь для проведения свадьбы могут ограничить до четырех метров на человека. Предлагается также дополнительно обследовать и призывников.