В Ростове росгвардейцы задержали четырех дебоширов

В Ростове задержали трех дебоширов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице за несколько дней были задержаны трое дебоширов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Все дебоширы были пойманы после совершения хулиганских действий. Чаще всего на тревожную кнопку нажимали работники организаций общепита, торговли и сферы услуг.

В Железнодорожном районе был задержан 30-летний мужчина, который устроил дебош в гостинице. В Советском районе 25-летний парень в нетрезвом состоянии вел себя неадекватно на рынке.

А в Ленинском районе 40-летняя женщина устроила дебош в баре. По словам работников заведения, она оскорбляла посетителей и персонал.

В Ворошиловском районе росгвардейцы задержали 29-летнюю ростовчанку за кражу в магазине косметики. Все задержанные уже переданы полицейским.

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Мужчина скрылся с места преступления.

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