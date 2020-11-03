Детям могут запретить самостоятельно посещать торговые центры в Ростовской области

Школьники смогут ходить в ТЦ только со взрослыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области хотят запретить детям посещать торговые центры без взрослых. Такое изменение в постановление правительства предложил внести заместитель губернатора региона Сергей Бондарев.

Если предложение поддержат, жители в возрасте до 16 лет не смогут самостоятельно ходить в торговые центры и гипермаркеты. Их должны будут сопровождать взрослые.

Напомним, 3 ноября Сергей Бондарев озвучил и другие возможные ограничения. Так, жителей могут обязать носить маски на территории парковок, лифтов и других мест массового пребывания. Для призывников предложили организовать дополнительное обследование. Кроме того, хотят сократят разрешенную площадь свадеб. В этом случае на одного человека будет приходиться четыре квадратных метра.