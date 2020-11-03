Дончанка лишилась 8 тысяч рублей при покупке билетов через неофициальный сайт

В Ростове ищут мошенников, зарабатывающих на продаже билетов Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области разыскивают мошенников, зарабатывавших на продаже "липовых" авиабилетов.

В отдел полиции в Новочеркасске обратилась местная жительница, которая рассказала, что недавно она захотела приобрести через интернет. Она перешла по одной из ссылок, и действуя по инструкции, прошла регистрацию, а затем оплатила восемь тысяч рублей за билеты. Затем она решила позвонить в аэропорт и проверить прошла ли оплата и оформлен ли заказ. Но на том конце провода ей ответили, что ее в списках пассажиров нет.

Правоохранителям удалось выяснить, что под видом продавцов авиабилетов работали мошенники.

- Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На фоне коронавируса мошенники в Ростове придумали новый "развод".

"Весьма примитивный лохотрон. Неужели на это еще кто-то ведется?"

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!