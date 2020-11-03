Еще одна дончанка стала жертвой лжесотрудника банка

В Ростовской области ищут очередного телефонного мошенника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донском регионе разыскивают еще одного лжебанкира, ограбившего доверчивую местную жительницу.

В отдел полиции города Новошахтинска обратилась девушка, которая сообщила, что ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сказал, что с ее счетом происходит что-то странное, будто кто-то пытается снять с него деньги. Девушка ответила, что она никаких операций не совершала. Тогда злоумышленник предложил передать ему данные карты и секретный код из смс-сообщения. Дончанка поверила ему и выполнила все указанные действия. После этого с ее счета списались около 200 тысяч рублей.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Дончанка лишилась 8 тысяч рублей при покупке билетов через неофициальный сайт.

Под видом продавцов работали мошенники.

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