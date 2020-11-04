"Что не фото, то - шедевр": Поклонники в восторге от снимка известной пловчихи Юлии Ефимовой в купальнике

Юлия порадовала поклонников очаровательной фотосессией. фото: Аккаунт спортсменки в "Инстаграм"
Донская спортсменка, пловчиха Юлия Ефимова порадовала фолловеров новым снимком в социальной сети. Девушка опубликовала фото, на котором предстала в ярком купальнике с украшением из цветов на голове и шее. Этот яркий снимок сделан на фоне осени.
Поклонники оставили под фотографией множество лестных комментариев.
"Что не фото, то — шедевр!", "Прекрасная!", "Красавица!". В таком духе писали подписчики Ефимовой.
Ранее «Комсомольская правда- Ростов» сообщал о том, что еще одна спортсменка, Влада Чигирева рассказала правду о том, что значит, когда мама — тренер.
И вспомнила пословицу «бей своих, чтобы чужие боялись».
- Свои шаги в спорте я делала именно с ней и с ее коллегами, - призналась олимпийская чемпионка. - И я вам могу сказать, что мама-тренер, это не так уж и просто. Ведь мы привыкли видеть наших мам нежными, всепонимающими и любящими, а в этой ситуации мама со своего ребенка требует в несколько раз больше.
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"Что не фото, то - шедевр": Поклонники в восторге от фото известной пловчихи Ефимовой в купальнике
Донская спортсменка, пловчиха Юлия Ефимова порадовала фолловеров новым снимком в социальной сети. Девушка опубликовала фото, на котором предстала в ярком купальнике с венком на голове, также венком из ярких цветов украшена шея. Этот яркий снимок сделан на фоне осени.