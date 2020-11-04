Ковбойский стиль "Мисс Россия" Татьяны Котовой ошеломил Интернет

Татьяна Котова обновляет "Инстаграм" довольно часто. Фото: аккаунт звезды в "Инстаграм"

Модель, певица, обладательница титула «Мисс Россия — 2006»Татьяна Котова опубликовала очередной яркий снимок в «Инстаграм».

Фото собрало уже сотни лайков и комментариев. И это неудивительно. Очаровательная блондинка примерила образ дерзкой красотки в ковбойском обмундировании.

Наа Татьяне — красная стилизованная шляпа, белая юбка, подчеркивающая стройные бедра и ноги, и короткий топ.

- Давайте поиграем в игру - продолжи фразу «я бы сейчас ….». Я бы вот, например, вернулась в эту съемку на солнечном ранчо, - сделала подпись к посту озорная блондинка.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что Татьяна Котова опубликовала трогательные снимки со своими домашними любимцами. Красавица поделилась с поклонниками своей любовью к собакам и рассказала, что ее питомцев зовут Кики и Степашка.