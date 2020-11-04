15 человек за сутки скончались от коронавируса в Ростовской области

Ежедневно в регионе коронавирусом заражаются около 300 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области ситуация с ковидом тяжелая. По данным правительства Ростовской области, на утро 4 ноября от коронавируса умерли 15 человек.

Это шесть женщин в возрасте от 6 до 90 лет и девять мужчин возрастом от 60 до 93 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - прокомментировали в пресс-службе региона.

А за весь период жертвами COVID-19 в области стали 884 человека.

По данным ведомства, за сутки ковидом заболели 309 человек.

В связи с тяжелой ситуацией по коронавирусу было принято решение открыть 120 дополнительных коек для больных ковидом.

- Южный окружной медицинский центр к 10 ноября будет перепрофилирован под ковидный госпиталь на 120 мест, включая 12 реанимационных, - сообщили в правительстве региона.

А по словам а от Ростовской области Ирины Рукавишниковой, сегодня чрезвычайно остро стоят две проблемы: дефицит специализированного коечного фонда и нехватка квалифицированных медицинских кадров. В связи с этим руководство региона обратилось за помощью к федеральным органам власти.

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