В Ростове открывают еще один ковидный госпиталь

На Дону заработает еще одна больница для больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице и в регионе с каждым днем все больше заболевших коронавирусом. В связи с этим было принято решение открыть еще один ковидный госпиталь. Он разместится на базе Южного окружного медицинского центра.

Работать новый ковидный госпиталь начнет 10 ноября. Там будет 120 мест, включая 12 реанимационных.

По словам сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой, сегодня на Дону чрезвычайно остро стоят две проблемы: дефицит специализированного коечного фонда и нехватка квалифицированных медицинских кадров. В связи с этим руководство региона обратилось за помощью к федеральным органам власти, благодаря которым и была достигнута договоренность с Южным окружным медцентром.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что, по данным правительства Ростовской области, на утро 4 ноября от коронавируса умерли 15 человек.

Это шесть женщин в возрасте от 6 до 90 лет и девять мужчин возрастом от 60 до 93 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - прокомментировали в пресс-службе региона.

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В Ростовской области ситуация с ковидом тяжелая. По данным правительства Ростовской области, на утро 4 ноября от коронавируса умерли 15 человек.

- Это шесть женщин в возрасте от 6 до 90 лет и девять мужчин возрастом от 60 до 93 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - прокомментировали в пресс-службе региона.