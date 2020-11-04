В Ростове-на-Дону от коронавируса умерли шесть человек за сутки

Число погибших от коронавируса растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону за минувшие сутки новый коронавирус нашли у 144 жителей города. При этом шесть человек скончались. В настоящее время под наблюдением медработников находятся 5 769 ростовчан.

Лечение в ковидных госпиталях получают 765 пациентов, большая часть которых - 404 человек находятся на лечении в Городской больнице №20.

Как рассказали в мэрии города, за последние 24 часа удалось выздороветь 121 ростовчанину, а из-под наблюдения выбыли 548 человек.

По данным регионального оперштаба, всего в городе зафиксировано 13 354 заболевших коронавирусом. За всю пандемию в донской столице выздоровели 11 618, а умерли 420 человек.

В Ростове открывают еще один ковидный госпиталь. Работать он начнет с 10 ноября. Там будет 120 мест, включая 12 реанимационных.