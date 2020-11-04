Отключение света в Ростове-на-Дону 5 ноября: сотни домов без электричества

Мы узнали, где и когда будут отключения света в Ростове-на-Дону 5 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 5 ноября: сотни домов без света. В ближайший четверг в городе запланированы отключения электричества. Известно, что все они - плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где 5 ноября не будет света

С 08:00 до 17:00:

- ул. Ереванская 12-28; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. 32-я линия 1-17, 2-22.

С 09:00 до 16:00:

- просп. Коммунистический 32/1, 34.

- ул. Украинская 22, 28, 28/1, 51/101; пер. Сальский 86, 86/1.

- пер. Доломановский 70/6, 70/7; ул. Малюгиной 119-121, 127/90; пер. Гвардейский 41.

- просп. Нагибина 55, 57; ул. Евдокимова 118-132; ул. Фурмановская 96-118, 109-119; ул. Краснокурсантская; ул. Нариманова; ул. Днестровская; ул. Криворожская 1-33, 2-36; ул. Каховская 15-31, 20-36; ул. Погодина 56-74; ул. Симферопольская 21-59, 18-60; ул. Бодрая 1-19, 2-28; ул. Пирогова 41-55, 22-62; пер. Оренбургский 23-61, 42-62; пер. Кошевого 1-29, 2-28; пер. Ялтинский 1-21, 2-28; пер. Батумский 1-23, 2-26; пер. Бориславский 1-9, 2-12; пер. Забайкальский 27-53, 18-54; пер. Марксистский 2-50; пер. Канонерский 1-37, 2-40; ул. Плиева 3-43, 2-78; пер. Ольховский 1-43, 2-66; ул. Мартовицкого 1-69, 2-48.

- ул. 2-я Володарского 156, 164/7, 197-215, 251; пер. Думчева 5, 5А, 6-8; ул. 1-я Круговая 92; ул. Кузнечная 248-338, 273-347; ул. Магнитогорская 176-196; ул. Минаева 41-45, 30-34; ул. Матросова 35; ул. Портовая 254-334, 263/76, 236.

С 09:00 до 17:00:

- ул. 1-й Конной Армии 11А, 13, 15, 15А, 15Б.

- ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12-го декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер.Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10.

- ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49Б; ул. Профинтерна 11, 11А,13/1, 13-19; ул. Ярослава Галана 1-31, 15, 28-50; ул. Гаккеля 23-39, 20-36. - ул. Геологическая 2, 5, 12, 13. - ул. Вагулевского 74-126, 95-145; ул. Лензаводская 2-24, 13-41; пер. Рыбный 32; просп. Ставского 9-31, 8-22.

С 09:00 до 18:00:

- ул. Мечникова 25-29, 40б, 42/2; ул. Пирамидная 79-89, 72-80; ул. Курганная 86-106, 117-133; ул. Передовая 7-13, 2-16.