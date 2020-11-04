На что ростовчане тратили деньги во втором квартале этого года, рассказали эксперты

Ростовчане больше всего денег тратят на еду Фото: Андрей АБРАМОВ

Специалисты из Ростовстата изучили, на что чаще всего тратили средства дончане во втором квартале этого года. В исследовании принимали участие семьи, проживающие в Ростове-на-Дону, а также в Ростовской области.

Итак, в общей структуре потребительских расходов доля на покупку продуктов питания составила 38 процентов, на покупку непродовольственных товаров – 31,1 процента и на оплату услуг – 26,9 процента.

Дончане стали больше покупать рыбу и рыбные продукты , молоко и молочные продукты, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды.

В группе непродовольственных товаров возросли на треть расходы жителей области на покупку верхней одежды для детей, 17 процентов на спортивную обувь, почти 11 процентов на предметы домашнего обихода, бытовую технику и повседневный уход за домом.

Расходы на оплату услуг в целом снизились на 17 процентов.