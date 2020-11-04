Пятнадцать ростовских школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Ростовчане достойно проявили себя на состязании. Фото: из личного аккаунта Алексея Логвиненко в "Инстаграм"

15 учеников из 13 муниципальных школ донской столицы и один учащийся частного образовательного учреждения стали победителями федерального конкурса для школьников.

Об этом в своем аккаунте в «Инстаграм» сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Отметим, что в конкурсе «Большая перемена» принимали участие более 1 миллиона учащихся 9-11 классов со всей России. Из них в финал вышли 1200 конкурсантов, в том числе - 21 ростовчанин.

- «Большая перемена» - это один из самых масштабных конкурсов для школьников в нашей стране. Он проходит в «Артеке» с 31 октября по 5 ноября. Победители - учащиеся 11 классов получили 1 млн рублей на оплату обучения, а учащиеся 9-10 классов – 200 тысяч рублей на дополнительное образование и гаджеты. Финалисты премируются путевками в «Артек», - сообщил Алексей Логвиненко.

Также он поблагодарил ростовских педагогов и школьников за талант и усердие и пожелал дальнейших успехов и достижений.