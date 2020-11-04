Ростовчанка с коронавирусом рассказала о происходящем в городской больнице № 20

Ростовчанка поделилась впечатлениями о больнице №20 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ольга Огаркова, жительница Ростова-на-Дону, стала одной из многих, кого поразил опасный вирус. 45—летняя женщина рассказала свою историю в соцсетях.

Ольга ведет здоровый образ жизни, не имеет вредных привычек. Но это не защитило ее от коронавируса и пневмонии, поразившей 80 процентов легких.

Болезнь, как и у многих, развивалась стремительно. Вначале женщина перестала чувствовать вкус зубной пасты. А затем пропали все и остальные вкусы. После наступил через запахов, а после — температура под сорок и госпитализация в одну из городских больниц.

Причем, вначале женщину положили в коридоре, а не в палате.

- То место, где я лежала, это был коридор, между палатами. Я лежала между раковиной, шкафом, на поломанной кушетке. Но мне это было безразлично, я практически была без сознания. Единственно, надеялась, что это больница, это врачи и меня спасут. Это было терапевтическое отделение. Мне дали трубочки с кислородом, как потом оказалось, что его не хватало на меня, слишком большой расход в больнице и на коридор его не хватало. Уровень кислорода у меня был примерно 72. С уровнем кислорода 70 забирают в реанимацию. Но меня оставили на кушетке снова, - делится Ольга.

При этом она говорит о том, что запросто могла умереть в тот день.

После того, как тест показал положительную реакцию на коронавирус, больную отправили в ковидный госпиталь на базе 20-ой городской больницы.

Ольга знала о том, что в октябре там была массовая гибель пациентов. И, возможно, внутренне готовила себя к тому, что ничего хорошего от этого медучреждения ждать не стоит. Но все оказалось иначе.

- Здесь совершенно другие условия, внимательный персонал. Постоянный уход, новая аппаратура. Ищут разные способы лечения, — рассказывает Ольга.

В целом, больница и само отделение реанимации оставили у женщины только положительные впечатления. Сейчас уже Ольга идет на поправку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала о том, что следователи выясняют обстоятельства гибели пятерых человек в реанимации 20-ой больницы.

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