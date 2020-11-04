Льготная стерилизация кошек в Ростове-на-Дону, осень 2020: рассказываем, где и когда

Стерилизовать питомцев можно в два раза дешевле Фото: Елена МАРТЫНОВА

Льготная стерилизация кошек в Ростове-на-Дону, осень 2020: ветврачи проведут месячник льготной стерилизации котов и кошек. До 30 ноября в государственной ветеринарной лечебнице №6 стерилизацию котов и кошек проводят вдвое дешевле обычного.

- Так, с учетом скидки стерилизовать кошку можно за 1500 рублей, кастрировать кота – за 750 рублей. Для того чтобы провести операцию своим домашним питомцам или безнадзорным животным, необходимо заранее записаться на процедуру. Контакты ветеринарной лечебницы №6: г. Ростов-на-Дону, площадь Свободы, 12, тел. +7 863 310-91-77. Учреждение работает с 8:00 и до 20:00 в будни и с 9:00 до 19:00 в субботу-воскресенье, - прокомментировали в управлении ветеринарии Ростовской области.

Кстати, врачи проводят еще одну акцию - сниженная и фиксированная цена на ультразвуковую чистку зубов питомцев. Без стоимости медикаментов чистка обойдется владельцу всего в 1000 рублей. Эту акцию проводят в государственной ветеринарной лечебнице города №4. Находится она в поселке Верхнетемерницком, по ул. Венеры, 21, тел. +7 863 270 03 93. График работы аналогичный: с 8:00 и до 20:00 в будни и с 9:00 до 19:00 в субботу-воскресенье.