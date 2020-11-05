Присылайте фотографии ваших деток на семейный фотоконкурс

Фото: freepik.com

Редакция "Комсомольской правды" проводит конкурс семейной фотографии. Участие может принять любой человек - дети и их родители, фотографы, в том числе, начинающие, молодые мамы. Ограничений нет.

Принимаются семейные фотографии - всей семьи, сестер и братьев, маленьких детей, бабушек с внуками и многие другие.

По результатам голосования посетителей сайта будет определена тройка победителей. Участники, набравшие самое большое число голосов, получат ценные призы от генерального партнера фотоконкурса.

Свои фотографии можно присылать на email natalya.klimenko@phkp.ru

Всем удачи!