День открытых дверей онлайн проведет ДГТУ

Фото: ДГТУ

В Ростове-на-Дону в Донском государственном техническом университете пройдет первый в новом учебном году День открытых дверей. Он состоится 8 ноября с 10:00 до 14:30 в дистанционном формате.

Известно, что будущие абитуриенты и их родители в режиме онлайн познакомятся с жизнью вуза, перечнем программ подготовки и правилами приема. Тогда же в прямом эфире состоится встреча с руководством вуза и ответственным секретарем приемной комиссии. Школьники и их родители получат полную информацию о поступлении в опорный университет, подготовительных курсах и перспективах трудоустройства, зададут интересующие вопросы.

Так, для участия в Дне открытых дверей ДГТУ необходимо пройти регистрацию на портале «Мой ДГТУ» (https://my.e.donstu.ru/admin_dstu/user/Registration). При регистрации следует указать интересующие направления подготовки и специальности, от этого будет зависеть перечень доступных активностей.

При этом, в личном кабинете каждый зарегистрировавшийся участник получит интерактивное расписание мероприятий с гиперссылками на подключение к трансляции, а также доступ к виртуальным стендам факультетов, колледжей и других структурных подразделений ДГТУ.

КОНКРЕТНО Какая программа мероприятий запланирована

10:00-11:30 – онлайн-встреча с руководством вуза и ответственным секретарем приемной комиссии;

11:30-14:30 – консультации приемной комиссии;

11:30-12:30 и 13:30-14:30 – презентации факультетов, структур довузовского образования, Детского университета, Академии абитуриентов;

12:30-13:00 – онлайн-игра «Знаешь ли ты ДГТУ?»;

12:30-13:30 – мастер-классы, экскурсии, интерактивные игры, лекции.

ВАЖНО

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна в день открытых дверей, 8 ноября, с 10:00 в официальной группе ДГТУ ВКонтакте (vk.com/donstu). Контактный телефон: 8 (863) 238-15-66.