Десять человек скончались от коронавируса в Ростовской области

У всех пациентов были хронические заболевания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Ростовской области подтвердилась смерть от коронавируса еще десяти человек. Об этом сообщили в донском правительстве.

Скончались семь женщин в возрасте от 62 до 83 лет и трое мужчин — 42, 50 и 59 лет. Все пациенты страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии жертвами опасной инфекции стали 894 человека.

За сутки от ковида вылечились 137 человек. За все время выздоровел 25 501 пациент.

По данным на 5 ноября, в Ростовской области коронавирусом заразились 311 дончан. Всего в Ростовской области зарегистрировано 32 178 случаев заболевания.