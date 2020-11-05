Десять человек скончались от коронавируса в Ростовской области

У всех пациентов были хронические заболевания.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Ростовской области подтвердилась смерть от коронавируса еще десяти человек. Об этом сообщили в донском правительстве.
Скончались семь женщин в возрасте от 62 до 83 лет и трое мужчин — 42, 50 и 59 лет. Все пациенты страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.
С начала пандемии жертвами опасной инфекции стали 894 человека.
За сутки от ковида вылечились 137 человек. За все время выздоровел 25 501 пациент.
По данным на 5 ноября, в Ростовской области коронавирусом заразились 311 дончан. Всего в Ростовской области зарегистрировано 32 178 случаев заболевания.