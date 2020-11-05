Случаи заражения коронавирусом выявили в 37 городах и районах Ростовской области

Лидером по числу заболевших снова стал Ростов-на-Дону. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявили в 37 городах и районах Ростовской области. Данные публикует правительство донского региона.

Лидерами по числу заболевших стали Ростов-на-Дону — 82 пациента, Сальский район — 41. Немало зараженных выявили и в Таганроге — 29 человек и Неклиновском районе — 28. 13 случаев зарегистрировано в Шахтах и десять — в Орловском районе.

Напомним, в Ростовской области коронавирусом заразились еще 311 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 32 178. Коэффициент распространения инфекции — 1,01.

КОНКРЕТНО*

Новые случаи зарегистрированы в также в следующих городах и районах:

Новочеркасск (8), Миллеровский (8), Азовский (7), Цимлянский (7), Дубовский (6) районы, Азов (5), Батайск (5), Чертковский (5), Веселовский (4) районы, Гуково (4), Заветинский (4), Кагальницкий (4), Багаевский (3), Белокалитвинский (3) районы, Волгодонск (3), Каменский (3), Морозовский (3), Мясниковский (3), Семикаракорский (3), Тацинский (3), Целинский (3), Аксайский (2), Верхнедонской (2), Октябрьский (2), Песчанокопский (2) районы, Донецк (1), Каменск-Шахтинский (1), Зерноградский (1), Зимовниковский (1), Обливский (1), Усть-Донецкий (1) районы.