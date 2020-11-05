Ростовская область восстанавливает свои позиции по производству мяса птицы

В Ростовской области ведется восстановление производства пекинской утки. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростовской области ведется восстановление производства пекинской утки. На днях первую партию суточных утят - 32,5 тысячи голов - на площадку выращивания в Миллеровском районе. Известно, что суточный молодняк поступил в птичники из инкубатория, расположенного в 20 км от площадки. Следующий вывод запланирован на 9 ноября.

- Для донского арго-промышленного комплекса и в целом экономики Ростовской области важнейшим шагом, безусловно, стал перезапуск предприятий по производству индейки и утки, - подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – В августе текущего года на птичники были завезены первые партии производственного молодняка индейки.

В настоящее время продолжается ввод в оборот производственных мощностей и уже начинается восстановление производства мяса утки.

Все это дает основание полагать, что следующий год станет переломным, - подчеркнул Виктор Георгиевич. - И, как отмечал ранее глава региона, Ростовская область сможет восстановить свои позиции по производству мясу птицы.

Отметим, что формирование птичников поголовьем ведется в рамках реализации проекта по перезапуску высокотехнологичного промышленного производства утки на Дону на более качественном уровне. Для его формирования выращивается птица высокопродуктивного кросса белой пекинской утки Cherry Valley, выведенная британскими селекционерами. Первое яйцо было завезено на инкубатор компании из Чехии в октябре. Завоз осуществляется еженедельно. До конца года на инкубацию поступит более 550 тысяч яиц. После вывода, утята отбираются, сортируются и доставляются специализированным транспортом в птичники для выращивания, которое длится 42 дня.