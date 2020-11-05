Предприниматель из Ростовской области заработал проблему, пытаясь с помощью взятки решить другую

Дончанин хотел подкупить полицейского Фото: Артем КИЛЬКИН

Бизнесмен из города Каменска-Шахтинского Ростовской области стал фигурантом уголовного дела, пытаясь помочь своему бизнесу. Дело в том, что мужчина занимался торговлей, причем, не совсем законной. Он попался на перевозке не маркированной табачной продукции, предназначавшейся для продажи.

По этому факту полиция начала проверку. Мужчина, опасаясь, что его бизнес рухнет, пошел в местный отдел полиции и предложил одному из начальников отдела взятку. Такого рода «помощь» горе-бизнсемен оценил в 200 тысяч рублей.

В итоге, на жителя Каменска завели уголовное дело по статье «Дача взятки». Если суд признает его вину, то мужчине может грозить либо штраф до трех миллионов рублей, либо до 12 лет лишения свободы.