Скелитированный труп нашли в заброшенном здании в Ростовской области

Полиция проводит проверку по факту случившегося Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Гуково Ростовской области случайный прохожий наткнулся на страшную находку. В промышленном заброшенном здании, расположенном на улице Магистральная, находился скелетированный труп мужчины. Местный житель сразу же вызвал полицию. Оперативники осмотрели место происшествия.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов» источник в правоохранительных органах региона, документов у скончавшегося при осмотре не обнаружили.

Тело направили на экспертизу, после которой станет ясно, что послужило причиной смерти.

По факту случившегося сейчас проходит проверка.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в донской столице потеряли труп умершего от коронавируса. Родственникам в морге выдали тело чужого человека. Ростовчане, обескураженные произошедшим, написали заявление в правоохранительные органы.

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Родственникам в закрытом гробу выдали тело другого человека

В донской столице сотрудники морга перепутали трупы и отдали ростовчанам тело чужого человека. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» рассказал источник в правоохранительных органах региона. Ростовчане могли бы похоронить незнакомца и так и не узнать, что это не их дедушка, если бы не настояли - открыть гроб.