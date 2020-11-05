Скелитированный труп нашли в заброшенном здании в Ростовской области

Полиция проводит проверку по факту случившегося
Фото: Иван МАКЕЕВ
В городе Гуково Ростовской области случайный прохожий наткнулся на страшную находку. В промышленном заброшенном здании, расположенном на улице Магистральная, находился скелетированный труп мужчины. Местный житель сразу же вызвал полицию. Оперативники осмотрели место происшествия.
Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов» источник в правоохранительных органах региона, документов у скончавшегося при осмотре не обнаружили.
Тело направили на экспертизу, после которой станет ясно, что послужило причиной смерти.
По факту случившегося сейчас проходит проверка.
Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в донской столице потеряли труп умершего от коронавируса. Родственникам в морге выдали тело чужого человека. Ростовчане, обескураженные произошедшим, написали заявление в правоохранительные органы.
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Родственникам в закрытом гробу выдали тело другого человека
В донской столице сотрудники морга перепутали трупы и отдали ростовчанам тело чужого человека. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» рассказал источник в правоохранительных органах региона. Ростовчане могли бы похоронить незнакомца и так и не узнать, что это не их дедушка, если бы не настояли - открыть гроб.