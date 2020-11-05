Замначальника районного отдела полиции задержали в Ростове-на-Дону

Его подозревают в получении взятки. Фото: Тимур ХАНОВ

Задержан заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления МВД по Ростову-на-Дону. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

По версии следствия, с января по сентябрь прошлого года замначальника ежемесячно получал взятки от одного из ростовских бизнесменов. Предприниматель занимался незаконной продажей алкоголя. Правоохранитель об этом знал, но за вознаграждение не принимал никаких мер. Всего за это время он получил 135 тысяч рублей.

Деньги бизнесмен передавал замначальнику через посредника. Этим занимался сотрудник того же отдела — инспектор группы по исполнению административного законодательства.

Сотрудников задержали полицейские оперативно-розыскной части собственной безопасности.

— Возбуждено дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следственном управлении.

Заместителю начальника отдела полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемому в посредничестве инспектору — до четырех лет заключения.