14 миллионов рублей за справки по инвалидности получил ростовчанин

Такую сумму мужчина заработал за четыре года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела. Под подозрением экс-руководитель одного из бюро судебно-медицинской экспертизы и его сообщница.

Известно, что сейчас мужчина уже осужден за коррупционные преступления. А вот его компаньонке еще предстоит судебное разбирательство.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, работник выдавал справки об установлении инвалидности. При этом фактически никакого осмотра будущих льготников он не проводил.

В итоге, за четыре года он заработал на лже-справках больше 14 миллионов рублей.

Следствие по этому делу уже завершено. А за получение взятки в крупном размере, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом, который равен в размере до семидесятикратной суммы взятки