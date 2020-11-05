Вспышка бешенства привела к вынужденной вакцинации животных в Ростовской области

Ветеринары привили кошек и собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске, в микрорайоне Молодежный, зафиксирована вспышка бешенства. О ней стало известно от пострадавшей местной жительницы, которая обратилась в новочеркасский филиал ветеринарной службы с жалобой, что ее укусил бездомный кот.

Ветврачи приняли экстренные меры по ликвидации инфекции и повторно привили всех восприимчивых животных, а это — 93 кошки и собаки. А женщину, на которую напал кот, отправили на лечение.

- В настоящее время принимается решение о введении карантинных ограничений по бешенству на отдельной территории микрорайона Молодежный, - сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии по Ростовской области.

Специалисты не исключают, что заболевший бешенством бездомный кот мог заразиться от дикого животного.