Пособия на ребенка и жилищные субсидии продлили в Ростовской области

В Ростовской области продлили выплату детских и жилищных субсидий. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по ситуации с коронавирусом.

Детские субсидии продлили до 1 апреля, жилищные — до 1 января. В это время право на поддержку не нужно подтверждать документами.

Впервые пособия и субсидии пролонгировали весной этого года. Меру поддержки жителей в пандемию озвучил президент. Подразумевалось, что такая пролонгация будет действовать шесть месяцев.

Ситуация с коронавирусом в Ростовской области остается сложной. За сутки в донском регионе выявили 311 новых случаев заражения. С начала пандемии ковидом заразились 32 178 человек.