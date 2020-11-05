Роскошное декольте «Мисс России» оценили поклонники

Алина Санько очаровательна в таком образе. Фото: официальная страница Алины Санько в "Инстаграм"

Красавица из Азова Ростовской области, завоевавшая титул «Мисс Россия — 2019», опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграм» очередные снимки. Она предстала перед поклонниками в дерзком образе — корсете, который не скрывает, а, наоборот, подчеркивает пышную грудь красавицы.

- Мы играем роли в жизни, потому что проще изменить свой образ, чем себя. И парадокс заключается в том, что актеры, читая строки сценария, написанного не ими,пытаются их прожить. Но сценарий твоей жизни никто, кроме тебя, не напишет, - рассуждает девушка.

А дальше она пишет о том, что только мы решаем, какой будет следующая глава.

- Только ты решаешь, кто - главный герой, и только ты решаешь, когда настанет тот момент, чтобы та звезда, которая когда-то упала с неба, снова засияла в твоих глазах, - подытожила Алина.

Пост собрал множество лайков и комментариев. Кстати, фолловеры не обошли стороной аппетитный вырез на платье у Алины.

- Какие формы! Вы прекрасны! - такие комментарии оставили подписчики на странице девушки.