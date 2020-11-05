В Ростове-на-Дону из-за коронавируса в больницах стали принимать пациентов без направлений

Врачи теперь не ждут пациентов в поликлиниках, а идут прямо к ним домой Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В донской столице из-за ограничительных мер приостановлена плановая амбулаторная помощь в поликлиниках. Об этом сообщили в четверг, 5 ноября, в администрации Ростова-на-Дону.

Однако пациенты с хроническими заболеваниями все же могут рассчитывать на медицинскую помощь. Так, к ним теперь врачи приходят прямо домой.

Об этом в своем Инстаграм-аккаунте сообщил глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Более того, консультативный и лечебно-диагностический прием пациентов без направлений начал клинико-диагностический центр «Здоровье».

В мэрии конкретно добавили, что консультативную помощь может получить каждый ростовчанин по месту жительства.

КОНКРЕТНО

Амбулаторно-поликлинические подразделения расположены по адресам:

-пер. Доломановский, 70/3,

- ул. 21-я линия, 8,

-ул. Волкова, 12/11,

-пр. Ворошиловский, 61/23,

-пер. Днепровский, 122/1,

-пр. Ленина, 113/2,

- пер. Халтуринский, 208/137,

- ул. Петрашевского, 36,

- ул. Казахская, 61Б.