В Ростове-на-Дону из-за коронавируса в больницах стали принимать пациентов без направлений

Врачи теперь не ждут пациентов в поликлиниках, а идут прямо к ним домой
Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
В донской столице из-за ограничительных мер приостановлена плановая амбулаторная помощь в поликлиниках. Об этом сообщили в четверг, 5 ноября, в администрации Ростова-на-Дону.
Однако пациенты с хроническими заболеваниями все же могут рассчитывать на медицинскую помощь. Так, к ним теперь врачи приходят прямо домой.
Об этом в своем Инстаграм-аккаунте сообщил глава Администрации города Алексей Логвиненко.
Более того, консультативный и лечебно-диагностический прием пациентов без направлений начал клинико-диагностический центр «Здоровье».
В мэрии конкретно добавили, что консультативную помощь может получить каждый ростовчанин по месту жительства.
КОНКРЕТНО
Амбулаторно-поликлинические подразделения расположены по адресам:
-пер. Доломановский, 70/3,
- ул. 21-я линия, 8,
-ул. Волкова, 12/11,
-пр. Ворошиловский, 61/23,
-пер. Днепровский, 122/1,
-пр. Ленина, 113/2,
- пер. Халтуринский, 208/137,
- ул. Петрашевского, 36,
- ул. Казахская, 61Б.