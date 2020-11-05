Когда появится первая карусельная парковка в Ростове-на-Дону: рассказали городские власти

Чтобы она появилась, необходимо соблюсти определенные правовые нормы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 5 ноября, состоялось совещание, во время которого обсудили использование земельных участков, расположенных под аварийными многоквартирными домами. Главным образом речь шла про объекты в центре донской столицы, где по словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, не будут строить многоквартирные здания.

Замглавы администрации по экономике Светлана Камбулова перечислила все правовые нормы, которые требуются для получения права использования земельных участков, на которых стоят аварийные дома.

- Только в отношении одного участка выполнен весь список необходимых мероприятий. Он расположен на улице Шаумяна, 37, - сказала Светлана Анатольевна. - Дом, который там стоял, снесен. И сегодня на участке можно разместить объект не капитального строительства.

Когда администрация Ленинского района снимет с кадастрового учета земельный участок, администрация города готова будет провести торги на договор аренды. На данный момент там планируется размещение роторной автостоянки. Большой интерес к этому проекту уже есть у инвесторов.

- Это будет карусельная стоянка, позволяющая поднимать автомобили на определенный уровень. В ближайшее время мы готовы будем организовать торги, - отметила Светлана Камбулова.

На тему высказался и Алексей Логвиненко. Он обратил внимание, что даже рядовая стоянка не подойдет, так как она будет располагаться в самом центре донской столицы.

- Мы понимаем, что парковка будет расположена вблизи Соборного перехода. Значит она должна быть выполнена в историческом стиле. В противном случае лучше благоустроить там площадку для жителей, - отметил Алексей Валентинович.

Глава городской администрации привел в пример города, где разрабатывают конкретные проекты, после чего начинаются торги.